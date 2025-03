Linzer Domgasse soll Fußgänger-Zone werden

Wichtige Verkehrsthemen werden im nächsten Gemeinderat debattiert.

Zehn Anfragen und 30 Anträge umfasst die Tagesordnung für die kommende Gemeinderatssitzung am Donnerstag, 13. März. Die Debatten können ab 14 Uhr im Livestream mitverfolgt werden.

Es herrscht Handlungsbedarf, wenn die Domgasse ihr wahres Potential entfalten soll. Darüber sind sich Grüne und Gemeinderat Clemens Brandstetter (Ahoi) einig. "Im gemeinsamen Antrag setzen wir uns daher für eine Fußgänger:innen-Zone in der Domgasse ein. Dadurch würde nicht nur die Aufenthaltsqualität steigen, sondern zugleich auch die viel begangene Schmidtorgasse entlastet werden. Vor der Post am Ende der Domgasse sollen einige Parkplätze vorhanden bleiben und die Zu- und Abfahrt mittels einer Ampel Richtung Pfarrplatz geregelt werden", so Brandstetter.

Ein weiterer Antrag der Grünen dreht sich um die Entschärfung eines gefährlichen Gehwegs am Stadtrand in Urfahr: 70 bis 80 Zentimeter Gehsteigbreite – direkt daneben donnert der Verkehr, darunter viele Lkw, vorbei. Diese gefährlichen Voraussetzungen sind für Kinder und Jugendliche der Winklersiedlung in Urfahr Alltag, deren Schulweg entlang der B125 (Prager Straße) am Linzer Stadtrand verläuft. "Dieser Schmalspur-Gehweg ist schlichtweg gefährlich und für die Fußgänger unzumutbar. Die Gefahrenstelle muss deshalb dringend entschärft werden", sagt Gemeinderat Helge Langer.