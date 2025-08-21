Linzer Klangwolke mit neuem Sicherheitskonzept

"Mit URBAN PULSE bekommt Linz einen Abend voller Rhythmus", sagt Bürgermeister Dietmar Prammer. Das Publikum ist heuer eingeladen, mitzutrommeln und mitzuklatschen.

Linz. Was macht den Puls der Stadt Linz aus? "Die Linzer Klangwolke 25 Urban Pulse führt zurück zu den Wurzeln des Anfangs. Mit einem extra für dieses Ereignis neu komponierten Werk für Schlagzeugensemble und großes Orchester schaffen wir einen noch ungehörten, großen Klangraum: Auch wer am 6. September die Augen schließt und nur lauscht, wird vom in Musik gegossenen Rhythmus und Klang der Stadt Linz beeindruckt sein. Der Urban Pulse der Klangwolke 25 schlägt auch schon im Vorfeld: Mit der RhythmChallenge und Kurzkonzerten an unterschiedlichen Plätzen ab dem 22. August gibt es erste Kostproben zum Mitmachen oder Zuhören", sagt Johanna Möslinger, Production Management LIVA. Was sie ganz besonders freue, sei, dass mit dieser Ausgabe der Klangwolke die Stadt Linz in jeder Hinsicht im Mittelpunkt steh. Die Stadt werde in fünf unterschiedlichen Szenen beleuchtet.

Es wird ein großes Schiff geben auf dem eine Containerstadt entstehen wird. Visualisierungen werden bewusst keine hergezeigt, man wolle einen Überraschungseffekt.

Regisseur Simon Eichenberger verrät schon Folgendes: "Der Beatles-Song Blackbird von Paul McCartney bildet die Klammer dieser Inszenierung – und ist zugleich

für Generationen eine Hommage an Freiheit, Menschlichkeit und Aufbruch." Der Herzschlag der Stadt werde poetisch durch ein Grammophon und durch Hörner immer intensiver werden.

Die Musik kommt von Christoph Sietzen und dem Ensemble Motus Percussion und dem Bruckner Orchester Linz unter der Leitung von Markus Poschner und Johannes Berauer, der für die Komposition verantwortlich zeichnet. Michael Seidl und Philipp Feichtinger von grauwerk schaffen eine eindrückliche Visualisierung auf zehn großen Screens. Es werden u.a. auch Videos der RhythmChallenge für alle gezeigt - es gab rund 100 Einreichungen.

"Es freut es mich, dass wir als Initiatorin der LINZ AG Nachklangwolke die heimische Band Marina & The Kats als performancestarken musikalischen Ausklang im Donaupark präsentieren dürfen", sagt Erich Haider, Generaldirektor der LINZ AG. Der Eintritt ist auch hier frei.

Neues Sicherheitskonzept

Zur besseren Orientierung sowie zur Unterstützung der Besucherlenkung wird heuer erstmals dasVeranstaltungsareal in Sektoren (A–G) unterteilt. Die Ernst-Koref-Promenade muss die ganze Zeit frei bleiben. Es gibt auch One Way-Abschnitte direkt vor dem Brucknerhaus