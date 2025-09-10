Linzer Posthof bekommt Club-Reihe zum Abtanzen nach den Konzerten

Künftig heißt es: Nach dem Konzert ist vor dem Club.

Linz. Wenn künftig nach dem regulären Posthof-Programm gegen 22.30 Uhr die Saaltüren schließen, öffnet sich das Foyer des Großen Saals neu: als Dancefloor für die Reihe "Platonic Takeover". "Ab Herbst 2025 wird hier in regelmäßigen Abständen nachgeladen - statt Stuhlreihen und Applaus heißt es dann: Bassdruck, Strobo und ein Floor, der bis in die Morgenstunden vibriert. Platonic Records, das Linzer Musiker:innen- und Kulturkollektiv ("Sonic Seas"), bringt seine Crew und Gäste an die Decks - fresh, lokal, international vernetzt. Der Posthof liefert Raum, Technik und Energie, Platonic die Vibes. Zusammen entsteht ein neuer Fixpunkt für Clubkultur in Linz!", freut sich Posthof Manager Gernot Kremser. Platonic Takeover #1 gibt’s am 14. November 2025 ab 23 Uhr im Posthof Linz.