E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
party
© Getty Images

Ab Herbst 2025

Linzer Posthof bekommt Club-Reihe zum Abtanzen nach den Konzerten

10.09.25, 10:19
Künftig heißt es: Nach dem Konzert ist vor dem Club. 

Linz. Wenn künftig nach dem regulären Posthof-Programm gegen 22.30 Uhr die Saaltüren schließen, öffnet sich das Foyer des Großen Saals neu: als Dancefloor für die Reihe "Platonic Takeover". "Ab Herbst 2025 wird hier in regelmäßigen Abständen nachgeladen - statt Stuhlreihen und Applaus heißt es dann: Bassdruck, Strobo und ein Floor, der bis in die Morgenstunden vibriert. Platonic Records, das Linzer Musiker:innen- und Kulturkollektiv ("Sonic Seas"), bringt seine Crew und Gäste an die Decks - fresh, lokal, international vernetzt. Der Posthof liefert Raum, Technik und Energie, Platonic die Vibes. Zusammen entsteht ein neuer Fixpunkt für Clubkultur in Linz!", freut sich Posthof Manager Gernot Kremser.  Platonic Takeover #1 gibt’s am 14. November 2025 ab 23 Uhr im Posthof Linz.

