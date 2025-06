Liquid Market Cocktailfestival: All you can taste im City Park

Es wird wieder unter dem Motto "All you can taste" gefeiert.

Linz. Am Feitag, 13. Juni 2025, findet zum vierten Mal der Liquid Market Linz statt. Das Konzept: Einmal Eintritt zahlen und von 15 bis 22 Uhr bei 25 Top-Barkeepern endlos Cocktails ordern. Oberösterreichs größte Cocktail-Party steigt im City Park, direkt neben der Landstraße. Mehr als25 Bars aus der Region Oberösterreich und der Umgebung präsentieren ihre kreativen Cocktail-Kreationen, für zwischendurch gibt es Streetfood. Neu: Mit Blutspende-App Termin buchen

Parov Stelar designte Spitz-Mineraldose

König Charles und Camilla trauern um die Opfer von Graz Tickets an der Tageskassa kosten 65 Euro. Auf Wunsch gibt es die Cocktails zuerst im Tasting Format und auch alkoholfrei.