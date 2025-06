Neu: Mit Blutspende-App Termin buchen

Blut ist das wichtigste Notfallmedikament und kann nicht künstlich hergestellt werden.

OÖ. Mehr als 60.000 Blutkonserven liefert die Blutzentrale Linz an die Spitäler in Oberösterreich, um verletzte oder kranke Menschen damit zu versorgen. Alle 90 Sekunden braucht ein österreichisches Krankenhaus eine Blutkonserve, das sind fast 1.000 pro Tag. Doch nur 4% der oö. Bevölkerung spenden regelmäßig.

"Jede einzelne Blutspende zählt. Wer die Ärmel hochkrempelt, rettet Leben und macht den Unterschied. Das ist unsere Botschaft zum Weltblutspendetag am 14. Juni", sagt Gottfried Hirz, Präsident OÖ. Rotes Kreuz. Nachsatz: Gerade im Sommer, wenn viele Menschen verreisen, sinkt die Spendenbereitschaft.

Eine regelmäßige Spendeinr ist Andrea Pretterer aus Gmunden. Im März war sie zum 114. Mal bei der Blutspende. „Ich bin gesund und dafür sehr dankbar. Für mich ist die Blutspende ein sozialer Beitrag für jene, denen es nicht so gut geht," sagt sie im Tips-Interview. Die Gmundnerin nutzt die Blutspende-App, um Termine in der Nähe zu finden. „Der Zeitaufwand ist überschaubar, der Ablauf gut organisiert und nicht belastend. Wertvoll sind für mich auch die Blutbefunde, besonders die Auswertungen nach jeweils fünf Spenden. So behalte ich meine Werte im Auge.“ Auch auf die neue Möglichkeit, über die App Termine zu buchen, ist sie gespannt. „Das werde ich im Juli das erste Mal ausprobieren.“

Zum Weltblutspendetag kann man in den ÖAMTC-Stützpunkten spenden: Am Freitag, 13. Juni 2025 in Ried, Freistadt, Gmunden und Vöcklabruck, am Montag, 16. Juni 2025 in Linz​ und Wels.

Die Blutspendeaktion läuft jeweils von 15 bis 20 Uhr.