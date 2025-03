Luxus-Camping-Projekt in Hinterstoder: Grüne befürchten Eröffnung ohne rechtskräftig Baubewilligung

Grüne fordern einen Baustopp.

Hinterstoder. Mit großer Verwunderung nimmt Umwelt- und Klima-Landesrat Stefan Kaineder (Grüne) die aktuellen Entwicklungen rund um das Luxus-Camping-Resort in Hinterstoder (Bez. Kirchdorf) zur Kenntnis. Trotz der höchstgerichtlichen Entscheidung und der fehlenden Widmung soll das umstrittene Projekt am 9. Mai eröffnet werden.Der Verfassungsgerichtshof hat das Erkenntnis des Landesverwaltungsgerichts vom 25. Juni 2024 aufgehoben und damit die Beschwerde der Anrainer gegen den Baubescheid des Bürgermeisters bestätigt. In dieser Beschwerde wurde geltend gemacht, dass die Baubewilligung und die Bauplatzerklärung auf diesem Grundstück nicht zulässig sind, da es keine rechtmäßige Widmung gibt."Der Bau wurde begonnen, ohne die Rechtskraft des Baubescheids abzuwarten", sagt Kaineder.