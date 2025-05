Maibäume zieren die Städte

Traditionell ging es in den vergangenen Tagen zu. Überall wurden wieder Maibäume aufgestellt.

In den vergangenen Tagen und Wochen wurden in ganz Oberösterreich wieder Maibäume aufgestellt - rund 2.000 sind es im ganzen Bundesland. So auch in Linz, Steyr und Wels.

Zum 50. Mal wurde heuer ein Maibaum am Linzer Hauptplatz aufgestellt. Es handelt sich um eine Spende der Marktgemeinde St. Georgen im Attergau. Der wie üblich 23 Meter hohe Baum wurde vom Bürgermeister von St. Georgen, Friedrich Mayr-Melnhof, im Beisein von Spitzenvertreter von Politik und Wirtschaft aus Linz und St. Georgen an Bürgermeister Dietmar Prammer übergeben.

Der Maibaum in Linz. © Stadt Linz/KK ×

34-Meter-Baum in Wels

Mit vereinter Muskelkraft wurde der Welser Maibaum aus Sattledt bereits in der Vorwoche am Welser Stadtplatz erfolgreich händisch aufgestellt. Hunderte Besucher konnten dabei zusehen, wie der 34 Meter hohe Baum aufgestellt wurde. "Brauchtum und Tradition sind Werte, die wir in Wels hochhalten", so Bürgermeister Andreas Rabl (FPÖ).

Der 34-Meter-Baum in Wels. © Stadt Wels/KK ×

Traditionell ging es in Steyr zu

Der Maibaum auf dem Steyrer Stadtplatz wurde heuer wieder in traditioneller Weise händisch aufgestellt. Ebenfalls schon in der Vorwoche gingen die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr mit tatkräftiger Unterstützung der Steyrer Stadtpolitik ans Werk. Die Stadtkapelle Steyr hat das Maibaumfest musikalisch gestaltet.

Nun heißt es, die Maibäume zu bewachen, damit sie nicht gestohlen werden. Regeln zum Maibaumstehlen finden sich auf der Website der Landjugend Oberösterreich. In der Maibaumlandkarte ist auch der Maibaum auf dem Steyrer Stadtplatz eingetragen.