Wieder Autorennen am Gürtel: Mehrere junge Raser gestoppt

Die Raser waren auf der Stelle ihren Probeführerschein los.

Bei einer nächtlichen Schwerpunktaktion am Neubau-und Mariahilfer Gürtel sind in der Nacht auf Sonntag sechs Raser ins Netz der Polizei geraten. Sie wurden teilweise bei Rennen erwischt und waren dabei jeweils mit rund 100 oder gar mehr km/h unterwegs statt der erlaubten 50 km/h unterwegs. Die jungen Fahrer saßen am Steuer von vier BMW, einem Mercedes sowie einem Chevrolet.

Gegen 3:15 Uhr fiel ein 17-jähriger Österreicher durch abrupte Spurwechsel auf. Eine Lasermessung im Bereich des Mariahilfer Gürtels ergab eine Geschwindigkeit von 110 km/h statt der erlaubten 50 km/h. Bei der Verfolgung beging der junge Lenker weitere Verwaltungsübertretungen, er raste zum Beispiel über eine rote Ampel. Dem 17-Jährigen wurde der Probeführerschein auf der Stelle abgenommen, er musste das Auto stehenlassen. Insgesamt kassierte er wegen zwölf Delikten Anzeigen.

Zwei Straßenrennen gestoppt

Nur eine halbe Stunde später, gegen 3.45 Uhr stoppten die Beamten zwei weitere Pkw-Lenker, die sich ein Straßenrennen lieferten. Ein 21-jähriger Afghane wurde mit 100 km/h, der zweite Lenker, ein 19-Jähriger mit ungeklärter Herkunft, mit 96 km/h gemessen – auch hier waren nur 50 km/h erlaubt.

Gegen 4.15 Uhr wurde ein 23-jähriger Österreicher mit 92km/h statt der erlaubten 50 km/h gemessen. Der Mann hatte keine gültige Lenkberechtigung.

Nur 15 Minuten später konnten Polizisten erneut zwei sehr junge Lenker stoppen, die sich augenscheinlich ebenfalls ein Straßenrennen lieferten. Ein19-jähriger Österreicher war mit 100 km/h gemessen worden. Der zweite Fahrer, ein 20-jähriger Syrer wurde mit 103 km/h. Beide waren ihre Probeführerscheine los.