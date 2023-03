Mann von Ex-Schwager ermordet – Kinder waren im Haus

Der Bruder seiner Ex soll Hermann S. bei der Haustüre erschossen haben. Die Kinder des Opfers hörten noch die Todesschüsse.

In der Nacht auf Sonntag ereignete sich in einem Einfamilienhaus in der Gemeinde Grünberg die schreckliche Bluttat: Eigentümer Hermann F.(43) öffnete seinem Ex-Schwager, der um 1.05 mit einer Waffe in der Hand läutete, noch die Türe. Der Ex-Schwager von F. läutete um 1.05 mit einer Waffe an der Türe. Als der Hausherr öffnete, schoss Roland K.(37) auf ihn. Nachbarn konnten die Schüsse hören. Mehrere Kugeln trafen das Opfer am Oberkörper. Hermann S. überlebte nicht. Besonders tragisch: Im Haus waren seine Lebensgefährtin und seine beiden Kinder – die die schreckliche Tat mitbekamen.

Der Täter floh, konnte aber zwei Stunden später an seinem Wohnort in Ennsdorf (NÖ) festgenommen werden, die Waffe wurde sichergestellt. K. gestand die Tat bereits. "Er habe befürchtet, dass sein Neffe und seine Nichte wie deren Vater würden", sagt Andreas Pechatschek von der Staatsanwaltschaft Steyr zum Motiv. Das Opfer habe er als Narzisst bezeichnet. "Er war ein ruhiger und friedlicher Mensch und arbeitete bei den Steyr-Werken ", sagt ein Nachbar über F. Er sei schon Jahre von seiner Frau getrennt gewesen.