Wels Friedhof
© Stadt Wels

Gärtnerei siedelt um

Masterplan Friedhof in Wels - neue Friedhofsverwaltung kommt

20.10.25, 12:56
Es ist schon viel geschehen, um die einzige öffentliche Bestattungsanlage in Wels würde- und pietätvoller zu gestalten. 

Wels. 2014 rief Wels unter der damaligen Stadträtin und jetzigen Vizebürgermeisterin Christa Raggl-Mühlberger (FPÖ) den Masterplan Friedhof ins Leben: Seither wurden zahlreiche Projekte umgesetzt. 

"Beispiele für Neuerungen in den vergangenen Jahren sind ein neuer Verabschiedungsplatz, ein Baumbestattungsfeld, die Erneuerung/Erweiterung des Urnenganges vom evangelischen zum katholischen Friedhof, barrierefreie Wasserstellen, die Sanierung der Treppen, der Tore und der Friedhofsmauer, neue Pult-Urnengräber und eine neue Beschilderung", sagt der Welser Bürgermeister Andreas Rabl (FPÖ).

Die Räumlichkeiten der Finalit Komplett-Steinpflege GmbH werden noch heuer von der Gartenfachmarkt Dopetsberger GmbH übernommen. Das Welser Unternehmen wird diese rund 450 Quadratmeter große Nutzfläche in weiterer Folge sanieren und von der bisherigen Friedhofsgärtnerei (Friedhofstraße 63) dorthin übersiedeln. Das alte Gebäude soll abgerissen werden und stattdessen eine neue  Friedhofsverwaltung errichtet werden.

