Mehr Geld für Deutschförderung in OÖ

Für die Deutschförderung an Schulen wird bald deutlich mehr Geld bereitgestellt. Die Bundesregierung hat die Mittel verdoppelt und die bisherige Deckelung gestrichen. Besonders profitieren davon soll Oberösterreich.

So wird es ab Herbst Oberösterreich deutlich mehr Lehrerstellen für Deutschförderung geben. Statt bisher 78 sollen künftig 237 Planstellen zur Verfügung stehen. Bildungsminister Christoph Wiederkehr von den NEOS hat angekündigt, dass die Mittel nun jährlich an den tatsächlichen Bedarf angepasst werden. Damit fällt auch die bisherige Begrenzung, durch die nicht alle Kinder bei Bedarf Förderung erhalten haben. In ganz Österreich investiert die Bundesregierung im kommenden Schuljahr 108 Millionen Euro in die Deutschförderung, das sind um 62 Millionen mehr als bisher. Neben Wien zählt Oberösterreich zu den großen Gewinnern der Reform.