Meilenstein für Fußballfans: Sky & Ligaportal bringen In-Match-Videos

Sky Österreich und Ligaportal.at starten eine neue Kooperation: Künftig werden in den Livetickern von Ligaportal hochwertige In-Match-Videos – etwa Tore oder Ausschlüsse – direkt eingebettet. Damit profitieren Fans der ADMIRAL Bundesliga von einem echten Mehrwert. Die Clips stammen aus der Mediathek von Sky Sport Austria und sind sofort nach dem Spielereignis abrufbar. Carl-Michael Drack (Sky) spricht von einer „natürlichen Partnerschaft zweier großer Sportmedien“. Ligaportal-Gründer Thomas Arnitz nennt das Projekt einen „Meilenstein“ für das Fan-Erlebnis. Mit über 80 Millionen Zugriffen pro Monat zählt die App zu den größten Sportplattformen Österreichs.

