Schulklasse
Kostenlose Nachhilfe

Mit Rückenwind ins neue Schuljahr: JKU Studie zu Sommerschule

22.08.25, 11:15 | Aktualisiert: 22.08.25, 13:20
JKU Bildungsforscherin Sonja Lenz: „Die positiven Rückmeldungen unserer Umfrage machen deutlich: Die Sommerschule ist ein wertvolles Zusatzangebot, das von Schüler*innen als wirksam erlebt wird.“ 

. In wenigen Tagen beginnt in Österreich die Sommerschule. Sie bietet Schülern die Möglichkeit, Lernstoff zu festigen, Sprachkompetenzen auszubauen und gestärkt ins neue Schuljahr zu gehen. Das kostenlose Angebot findet in den letzten beiden Ferienwochen statt und richtet sich an alle, die ihre Kompetenzen stabilisieren, sprachlich aufholen oder sich gezielt für den nächsten Schritt in ihrer Schullaufbahn rüsten möchten. Der Unterricht erfolgt in kleinen, heterogenen Gruppen und wird von erfahrenen Lehrpersonen sowie Lehramtsstudierenden begleitet. 

Knapp 830 Schüler, die an der Sommerschule teilgenommen haben, hat die Abteilung für Bildungsforschung der Johannes Kepler Universität Linz in den Jahren 2023 und 2024 befragt: Drei von vier Schüler der Sekundarstufe berichten, viel gelernt zu haben, und 80 Prozent der Lernenden schätzen die unterrichteten Inhalte als hoch relevant ein.

