Mit Ryanair auch im Winter von Linz nach London und Alicante

Für ein Partywochenende an einem Samstag günstig von Linz nach London fliegen.

Linz. Ryanair verbindet auch im Winter die Strecken London und Alicante ab Linz. Es warten viele Flüge zu günstigen Preisen.

Am Flughafen Linz stieg die Zahl der Ryanair-Passagiere im ersten Halbjahr um +61,5% auf 110.678 Passagiere gegenüber dem Vorjahr. Auch die Flugbewegungen verzeichnen ein kräftiges Plus von 47,7%.

Ryanair bietet bereits seit Herbst 2024 zweimal wöchentlich Flüge nach London an. Die britische Metropole wird auch in der kommenden Wintersaison 2x wöchentlich (Mo, Sa) angeflogen. London ist zu jeder Jahreszeit eine Reise wert, bietet sie doch eine beeindruckende Mischung aus Kultur, Shopping und Sightseeing. Darüber hinaus hat England noch vieles mehr zu bieten. Dazu zählt gewiss das berühmte Naturparadies Cornwall mit den vielen malerischen Küstenorten inklusive seiner atemberaubenden – von dramatischen Klippen umgebenen Südwestspitze, namens Land’s End.

Lust auf Sonne und warme Temperaturen im Winter? Dann ist Alicante der ideale Ausgangspunkt für den nächsten Städtetrip. Die lebendige Stadt an der Costa Blanca wird in der Wintersaison 2x wöchentlich (Fr, So) angeflogen. Während es in vielen Teilen Europas im Winter dunkel und kalt ist, liegt die Durchschnittstemperatur in Alicante bei angenehmen 15 bis 20 Grad. Die milden Bedingungen laden dazu ein, die Umgebung bei diversen Outdoor-Aktivitäten, wie Wandern und Radfahren zu erkunden. Die spanische Hafenstadt ist nicht nur ein perfekter Startpunkt für einen entspannten Städteurlaub, sondern auch Ausgangspunkt für einen Trip durch die Provinz Valencia, welche für ihre Weinberge, Orangenhaine und malerischen Küstenorte bekannt ist.