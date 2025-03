Mit Stiefel im Discokugel-Stil: Leony spielt Konzert im Linzer Posthof

Leonie Burger alias Leony ist aktuell eine der gefragtesten Künstlerinnen Deutschlands.

Linz. Leony ist seit 2023 Jurorin von "Deutschland sucht den Superstar" seit 2023 und selbst ein Superstar, die 27-jährige Wahlberlinerin hat mehr als 1 Milliarde Streams weltweit. Zusammen mit dem italienischen Dance-Trio Meduza (bekannt für "Bad Memories") und der US-Band OneRepublic ("Apologize") steuerte sie den offiziellen Song zur Fußball-Europameisterschaft 2024 bei. Am Mittwoch präsentiert sie ihr neues Album "Oldschool Love" ab 20 Uhr im Linzer Posthof. Leony schreibt auch Songs für Größen wie Alan Sido, Tokio Hotel und FiNCH. "Es ist das Schönste, jeden Tag mit seinen besten Freunden Musik machen zu dürfen und es ist das größte Privileg für mich, jeden Tag das machen zu dürfen, was ich am meisten liebe", erzählt Leony.