FlixTrain will jetzt in ganz Europa durchstarten

Flix will Ziele in ganz Europa anfahren.

Der Mobilitätsdienstleister Flix, bekannt für seine Fernbusmarke FlixBus, plant eine umfangreiche Erweiterung seines Bahnangebots unter dem Namen FlixTrain. Wie das Unternehmen mit Sitz in München mitteilte, wurden 65 Hochgeschwindigkeitszüge beim spanischen Hersteller Talgo bestellt. Die Lokomotiven werden vom deutschen Unternehmen Siemens Mobility geliefert. Das Gesamtvolumen des Auftrags beläuft sich auf bis zu 2,4 Milliarden Euro.

Ganz Europa

Laut Flix sollen die neuen Züge dazu beitragen, das bestehende Streckennetz sowohl in Deutschland als auch in weiteren europäischen Ländern zu erweitern. Derzeit bedient FlixTrain rund 50 Städte in Deutschland mit eigenen Zügen. Über Kooperationen sind laut Unternehmensangaben bis zu 650 Ziele erreichbar.

„Wir verfolgen mit FlixTrain eine langfristige Strategie und werden unser Angebot in den kommenden Jahren deutlich vergrößern“, erklärte Flix-CEO André Schwämmlein. Neben der Erhöhung des eigenen Marktanteils strebt das Unternehmen auch eine allgemeine Ausweitung des Marktes an. Ziel sei es, das Potenzial für Bahnreisen in Europa besser auszuschöpfen.

Die bestellten Züge sollen laut Flix modernen Anforderungen an Komfort und Energieeffizienz entsprechen. Sie werden für den Fernverkehr ausgelegt und sollen sowohl die Beförderungskapazitäten erhöhen als auch zur Reduzierung des CO₂-Ausstoßes im Verkehrssektor beitragen. Flix positioniert sich seit Längerem als Anbieter nachhaltiger Mobilitätslösungen.

Ambitionierte Ziele

Mit dem geplanten Ausbau verstärkt FlixTrain den Wettbewerb im europäischen Bahnsektor. In Deutschland tritt das Unternehmen als Alternative zur Deutschen Bahn auf und setzt auf ein günstiges Preismodell sowie Direktverbindungen auf stark nachgefragten Strecken. Die Expansion in weitere Länder steht im Einklang mit den EU-Zielen, den grenzüberschreitenden Bahnverkehr zu fördern.

Konkrete Strecken oder Starttermine für den Einsatz der neuen Züge wurden bislang nicht genannt. Flix kündigte jedoch an, das Angebot in den kommenden Jahren schrittweise auszubauen und FlixTrain als europaweit nutzbares Produkt zu etablieren.