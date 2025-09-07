Modernisierung der Passage in vollem Gange

Großes Eröffnungsfest am 6. November.
Der Umbau der Passage Linz an der Landstraße liegt im Zeitplan. Seit Juni wird bei laufendem Betrieb renoviert, sodass Besucher die Fortschritte direkt verfolgen können.
- Hochrangiges Treffen: Digital-Gipfel im Bundeskanzleramt
- Autokrise: Volkswagen will mit elektrischen Mini-SUV punkten
- Polizei jagt Bankomat-Sprenger
Im Untergeschoß werden Eurospar, Remembar und die Boutique Roma umgebaut, parallel laufen Arbeiten im Erd- und ersten Obergeschoß. Neue Beleuchtung und hellere Fliesen sorgen für ein freundlicheres Ambiente. Anfang Oktober werden die alten Rolltreppen durch neue ersetzt.
Mit Rituals und Nanu-Nana eröffnen zwei weitere Marken, die das Einkaufszentrum zusätzlich beleben. Die Modernisierung und das Re-Branding sollen die Passage als lebendigen Treffpunkt in der Stadt stärken. Am 6. November wird das große Eröffnungsfest gefeiert.