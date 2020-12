Mord in Leonding: So wurde der mutmaßliche Täter überwältigt

Unfassbare Szenen spielten sich Sonntagfrüh in einem Einfamilienhaus in Leonding ab.

Ein spanischer Staatsbürger (29) war bei der Familie eines regional bekannten Bierbrauers (39) zu Besuch. Sonntagfrüh kam es im Keller des Einfamilienhauses in Leonding-Zaubertal (Bezirk Linz-Land) zu einem schweren Verbrechen an einer Frau (25).

Opfer. Opfer ist die 25-jährige Eny A. aus Honduras, die im Rahmen eines Erasmus-Studentenaustauschprogramms Österreich besuchte. Sie war die Halbschwester der ­Gattin (39) des Bierbrauers. Die 25-Jährige lebte mit der Familie unter einem Dach. Der tatverdächtige Spanier (für ihn gilt die Unschuldsvermutung) und das Opfer sind nicht miteinander liiert. Die 25-Jährige erlitt mehrere Stiche in den Oberkörper, hatte Würgemale am Hals. Für die junge Frau kam jede Hilfe zu spät.

8-Jährige bekam alles mit

Aber alles der Reihe nach: Sonntagfrüh hatte die Tochter (8) des Bierbrauers, die mit ihren Eltern im ersten Stock im Bett lag, Geräusche gehört und war ins Erdgeschoß gegangen. Um etwa 9 Uhr hörte auch ein Anrainer Schreie. „Jemand rief ‚Hilfe, Polizei!‘. Ich ging raus. Da war aber nichts, deswegen ging ich wieder ins Haus“, so der Anwohner zu ÖSTERREICH.

Ehefrau lag bewusstlos im Keller des Hauses

Die Mutter der 8-Jährigen war ihrer Tochter gefolgt und ging in den Keller hinab, kam aber nicht wieder. Als der Bierbrauer nach seiner Frau sah, fand er sie bewusstlos am Boden liegend vor – unweit von ihr das Verbrechen an der Schwägerin. Das darauffolgende Gerangel mit dem 29-Jährigen erlebte die 8-Jährige mit und bekam es mit der Angst zu tun.

Mit Kabelbindern fixiert und Polizei übergeben

Das Mädchen lief zu seinem Großvater, einem Nachbarn, der seinem Sohn zur Hilfe eilte. Gemeinsam gelang es den Männern, den Spanier zu überwältigen und mit Kabelbindern zu fixieren. Um 9.25 Uhr ging der Notruf bei der Polizei ein. Der Tatverdächtige befindet sich in Haft. Die Einvernahme lief am Sonntagabend noch, weshalb noch nichts Näheres zum Motiv bekannt ist. Ein Küchenmesser wurde sichergestellt.

Was geschah mit der Halbschwester des Opfers?

Die 39-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Unklar ist noch, ob sie aufgrund des Schocks im Keller ihre tote Schwester zu erblicken, oder durch Gewalteinwirkung das Bewusstsein verlor. Der Bierbrauer wurde leicht verletzt.

