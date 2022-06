Motorradfahrer stirbt bei Überholversuch

Biker wollte in Kurve Ferrari überholen und stürzte dabei über Böschung

Der Versuch, einen Ferrari in einer unübersichtliche Rechtskurve zu überholen, ist am Samstagabend für einen Linzer Motorradfahrer in Bad Zell (Bez. Freistadt) völlig daneben gegangen. Der 56-Jährige fuhr geradeaus weiter und stürzte über eine Böschung. Das Motorrad überschlug sich mehrmals. Der Linzer blieb erst nach 65 Metern verletzt auf einer Wiese liegen. Die Rettung lieferte ihn nach der Erstversorgung durch den Notarzt ins Kepler Uniklinikum Linz ein.

Der Lenker des orangefarbenen Ferrari sowie ein weiterer Ferrari-Lenker, der vor ihm gefahren war, haben sich am Sonntag nach einem Zeugenaufruf der Polizei gemeldet. Die beiden Lenker konnten aber keine Angaben zum Hergang des Unfalls machen.