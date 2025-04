Musical "Rent" feiert Premiere am Musiktheater

Schauspielchef David Bösch inszeniert erstmals ein Musical.

Linz. Das Musical "Rent" in deutscher Sprache feiert am Samstag, 26. April, am Linzer Musiktheater Premiere. Rent lief zwölf Jahre lang über 5000-mal am Broadway, im Musiktheater wird eine deutschsprachige Fassung gezeigt. Die Geschichte spielt im New York der 1990er-Jahre: Der Filmemacher Mark und der Musiker Roger können die Miete für ihr Apartment nicht mehr bezahlen. Ihr Vermieter will, dass sie ausziehen, damit er die Wohnung sanieren und teuer vermieten kann. Überall sollen die Bohèmiens und Obdachlosen aus dem hippen East Village vertrieben werden. Als die drogenabhängige Mimi und Drag-Queen Angel auftauchen, wird Marks und Rogers Welt zusätzlich durcheinandergewirbelt. Rent greift brisante Themen wie Homophobie, AIDS und Rassismus auf, verpackt diese jedoch in einen mitreißenden Musikmix aus romantisch-leidenschaftlichen Balladen und elektrisierenden Rocksongs. Rent ist inspiriert von Giacomo Puccinis Oper "La Bohème". Es sind noch Tickets für die Premiere erhältlich.