Neue 22-Millionen-Sessellifte verbinden zwei Bundesländer

Die beiden Skilifte haben das Skigebiet familienfreundlicher gemacht.

Gosau. Mit der feierlichen Eröffnung der beiden neuen 6er-Sesselbahnen Aussichtsberg und Angeralm am 21. Jänner setzt die Skiregion Dachstein West einen weiteren bedeutenden Meilenstein in ihrer touristischen Entwicklung. Die beiden neuen Bahnen verbinden die Skiorte in Gosau (Oberösterreich) und Annaberg (Salzburg) und sind damit ein starkes Symbol für die länderübergreifende Zusammenarbeit im alpinen Tourismus.

Rund 22 Millionen Euro wurden in die beiden neuen Bahnen investiert.

„Diese beiden neuen 6er-Sesselbahnen sind die größte Einzelinvestition in der Geschichte der Dachstein Tourismus AG und damit weit mehr als ein Infrastrukturprojekt. Sie sind ein klares Bekenntnis zur langfristigen Weiterentwicklung des Wintertourismus in Dachstein West und zur Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit der Region", freuten sich die LR Martin Winkler (SPÖ) und LR Markus Achleitner (ÖVP).