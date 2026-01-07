Alles zu oe24VIP
  4. Oberösterreich
Obus Linie 48 fährt über Eisenbahnbrücke
Konzession erteilt

Neue Buslinie 48 im Linzer Osten: 20.000 Fahrgäste täglich erwartet

07.01.26, 12:27 | Aktualisiert: 07.01.26, 13:47
Die Linie 48 erschließt den östlichen Linzer Stadtteil und bietet viele neue Umstiegs- und Anbindungsmöglichkeiten. Sie wird die Landstraßen-Achse entlasten und schafft eine Ausgleichsstrecke bei erforderlichen Sperren.   

Linz. Nach der im Frühjahr 2025 im Linzer Gemeinderat beschlossenen Finanzierungsvereinbarung für die geplante Obus-Linie 48 wurde Ende des Jahres ein nächster wichtiger Meilenstein erreicht:
Die von der LINZ LINIEN GmbH beantragte Konzession für die Obus-Linie 48 wurde durch die zuständige Landesbehörde verliehen. Der Erhalt der Konzession ermöglicht es den LINZ AG LINIEN nun, zügig und aufbauend auf bereits erstellte Unterlagen mit den erforderlichen Einreichplanungen fortzufahren. 

Die Route der Obus-Linie 48 für den östlichen Stadtteil von Linz führt von der Haltestelle Karlhof (Urfahr) über die neue Eisenbahnbrücke, das Krankenhausviertel, die Grüne Mitte und den Bulgariplatz bis zur Haltestelle WIFI/LINZ AG. Die geplante Strecke ist ca. 6, 25 Kilometer lang und wird 15 Haltestellen für Ein-, Aus- und Umstiege haben. Die Linie 48 verkehrt zwischen den Haltestellen Karlhof und WIFI/LINZ AG.  

15 Haltestellen sind geplant
„Die Konzession für die Obus-Linie 48 ist ein wichtiger Meilenstein für die neue Obus-Achse in Linz. Mit dieser zukunftsweisenden Verbindung stärken wir den öffentlichen Verkehr, erschließen den Linzer Osten und entlasten zentrale Verkehrsachsen nachhaltig“, sagt Bürgermeister Dietmar Prammer (SPÖ).

Trasse von Regionalstadtbahn mitgenutzt

Die Obusse der Linie 48 werden abschnittweise auf einer konzerneigenen Trasse schnell und ohne Einschränkungen durch den Individualverkehr unterwegs sein. Diese Trasse zwischen Donauparkstadion und Paul-Hahn-Straße wird – vertraglich verankert – auch von der Regionalstadtbahn mitbenützt werden. Laut Verkehrsstudien sollen langfristig mehr als 20.000 Fahrgäste täglich die neue Obus-Linie 48 nutzen.

