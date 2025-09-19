Alles zu oe24VIP
Bäckerei Dunkelschwarz
© oe24

Auf Landstraße

Neue LASK-Bäckerei: Am Wochenende "schwarz-weiße" Croissants holen

19.09.25, 14:28 | Aktualisiert: 19.09.25, 15:35
Teilen

In der Backstube der Raiffeisen Arena werden wöchentlich 25.000 Stück Backwaren produziert. 

Linz. Seit Montag hat die LASK-Bäckerei „Dunkelschwarz“ neben der HYPO Oberösterreich an der Mozartkreuzung geöffnet. Das Sortiment umfasst verschiedenste Brote, diverse Gebäcksorten, den Original Kornspitz, uvm. Sämtliche Spezialitäten werden in der hauseigenen Backstube der Raiffeisen Arena hergestellt, wo Woche für Woche rund 25.000 frische Backwaren entstehen. Besonders hübsch sehen die marmorierten Schoko-Crossants aus. 

Als Pendant zum Restaurant „Dunkelschwarz“ in der Raiffeisen Arena steht auch die Bäckerei für höchste Qualität, Regionalität und Nachhaltigkeit. Außerdem werden im Shop auch ausgewählte Produkte der aktuellen Adidas Lifestyle Kollektion angeboten.

Bäckerei DunkelschwarzLandstraße 38, 4020 LinzÖffnungszeiten:Montag - Freitag: 7.00 - 18.00 UhrSamstag: 8.00 - 13.00 Uhr

