Neuer Linzer Stadtsenat mit zwei SPÖ-Vizebürgermeisterinnen

Karin Leitner offiziell von Landeshauptmann Stelzer angelobt.

Linz. Karin Leitner von der SPÖ wurde am 24. Oktober von Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) im Linzer Landhaus offiziell als Erste Vizebürgermeisterin der Stadt Linz angelobt. Sie übernimmt in der neuen Stadtregierung die Ressorts Soziales, Generationen, Sport sowie LGBTIQ*-Agenden.

Der neue Stadtsenat hat sich in der Sitzung des Gemeinderats am Donnerstag somit neu konstituiert.

Erst Ende September wurde mit der 30-jährigen Merima Zukan, ebenfalls von der SPÖ, die jüngste Vizebürgermeisterin in der Geschichte der Stadt Linz, angelobt.