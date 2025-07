Neues Kapitel für Stift Engelszell: Produktion geht weiter

Rewe Group investiert 600 Mio. Euro in Logistiklager Wiener Neudorf Mit einer Rekordinvestition von 600 Millionen Euro baut die REWE Group ihr Logistikzentrum in Wiener Neudorf aus – die größte Einzelinvestition eines privaten Unternehmens in Niederösterreich. Ziel ist es, die Nahversorgung in ganz Österreich auf ein neues Level zu heben.