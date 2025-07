Rewe Group investiert 600 Mio. Euro in Logistiklager Wiener Neudorf

Mit einer Rekordinvestition von 600 Millionen Euro baut die REWE Group ihr Logistikzentrum in Wiener Neudorf aus – die größte Einzelinvestition eines privaten Unternehmens in Niederösterreich. Ziel ist es, die Nahversorgung in ganz Österreich auf ein neues Level zu heben.

Die Rewe Group startet ihr bislang größtes Infrastrukturprojekt in Österreich: Mit der umfassenden Modernisierung und Erweiterung ihres Logistikzentrums in Wiener Neudorf stärkt sie Versorgungssicherheit, schafft Arbeitsplätze und setzt neue Maßstäbe für nachhaltige Handelslogistik. Bis zum Jahr 2030 wird der Standort auf bestehender Fläche in ein hochmodernes, nachhaltiges und digitalisiertes Logistikzentrum für ganz Österreich transformiert. Ziel ist es, die Versorgung von rund 2.500 Standorten, darunter Billa, Billa Plus, Bipa, Adeg sowie Kooperationspartner wie Tankstellenshops, effizienter, klimafreundlicher und zukunftssicher zu gestalten.

Startschuss für die Modernisierung des Logistikzentrums Wiener Neudorf: Marcel Haraszti, Vorstand der REWE International AG und Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner © Rewe Group/Robert Harson

Baustart 2026: Meilenstein für die Handelslogistik der Zukunft

Der offizielle Startschuss erfolgte am 2. Juli: Die Bauarbeiten sollen im zweiten Quartal 2026 beginnen. Schon jetzt ist klar: Mit dem Projekt rüstet sich die Rewe Group für die Herausforderungen der kommenden Jahrzehnte – von klimafreundlicher Logistik bis zur technologischen Neuausrichtung. „Mit diesem Logistikzentrum setzen wir ein klares Zeichen für den Wirtschaftsstandort Österreich und investieren in die Zukunft der Lebensmittelversorgung. Wir schaffen in Wiener Neudorf eine der modernsten Handelslogistikplattformen Europas, die ein nachhaltiges und resilientes Rückgrat für unsere Versorgungskette sein wird“, betont Marcel Haraszti, Vorstand der Rewe International AG.

Logistik neu gedacht

Die neue Plattform in Wiener Neudorf dient als Vorzeigeprojekt für die internationale Handelslogistik der REWE Group. Sie kombiniert modernste Technologien mit einem klaren Bekenntnis zum Standort Österreich und zum Prinzip der regionalen Verantwortung. „Wir sehen es als unsere Verantwortung, nicht nur an heute, sondern an die nächsten Jahrzehnte zu denken“, resümiert Rewe-Vorstand Marcel Haraszti. „Dieses Zentrum wird die Art und Weise, wie wir Versorgung denken, verändern – nachhaltiger, digitaler und resilienter.“

Rewe Group bekennt sich zum Wirtschaftsstandort Österreich: Hans Wimmer (Bürgermeister Biedermannsdorf), Robert Weber (Bürgermeister Guntramsdorf), Christian Hörner (Geschäftsführer Lager & Transport bei REWE International AG), Isabella Handler (Gesamtprojektleiterin ), Marcel Haraszti (Vorstand der REWE International AG), Johanna Mikl-Leitner (Landeshauptfrau), Robert Nagele (BILLA Vorstand), Herbert Janschka (Bürgermeister Wiener Neudorf), Helmut Miernicki (ecoplus), Martin Fassl (ecoplus). © Rewe Group/Robert Harson

Starke Partnerschaften, neue Arbeitsplätze

Für die Umsetzung arbeitet Rewe mit dem deutschen Logistikspezialisten Witron zusammen. Neben dem technologischen Fortschritt bringt das Projekt auch neue Perspektiven für den Arbeitsmarkt: Es entstehen zahlreiche hochqualifizierte Jobs in Logistik, Technik und IT.

„Wir bauen hier die Infrastruktur von morgen – eingebettet in unser gesamtes Netzwerk in Österreich. Die zentralen Ziele der Logistikstrategie 2030 der Rewe Group sind die Stärkung der Versorgungssicherheit und die CO2-Reduktion entlang der gesamten Lieferkette“, erklärt Christian Hörner, Geschäftsführer Lager & Transport bei der Rewe International AG.

Auch politisch wurde das Großprojekt positiv aufgenommen. Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner lobte die Entscheidung der Rewe Group:

„Die Investition der Rewe Group in den Standort ist ein starkes Signal für Niederösterreich. Es zeigt, dass unser Bundesland für internationale Unternehmen attraktiv ist – dank verlässlicher Rahmenbedingungen und guter Infrastruktur.“



Effizient, vernetzt, nachhaltig

Im neuen Hochleistungsgebäude wird künftig der gesamte Warenfluss des Standorts gebündelt – ein entscheidender Schritt für mehr wirtschaftliche und ökologische Effizienz. Herzstück ist ein vollautomatisches Hochregallager mit rund 87.000 Palettenplätzen und einer geplanten Jahresleistung von 116 Millionen Bestelleinheiten.

Mit hybriden Logistikstrategien, digitaler Vorausplanung, Robotik und einer intelligenten Kombination aus manuellen und automatisierten Prozessen wird die Rewe Group ihre Lieferketten deutlich verkürzen – und gleichzeitig die Zusammenarbeit mit regionalen Partnerinnen und Partner ausbauen.

Umweltfreundlich und energieautarkIn puncto Nachhaltigkeit setzt Rewe Maßstäbe: Auf 12.500 Quadratmetern Photovoltaikfläche sollen in der ersten Ausbaustufe etwa 20 Prozent des Energiebedarfs gedeckt werden. Ergänzt wird das System durch ein eigenes Wertstoffsortierzentrum zur Förderung der Kreislaufwirtschaft.„Unser Anspruch war von Beginn an, eine zukunftsweisende Logistikplattform zu schaffen, die Effizienz, Nachhaltigkeit und Versorgungssicherheit miteinander verbindet“, sagt Isabella Handler, Gesamtprojektleiterin der Rewe International AG.