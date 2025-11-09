Neuwahl nach Tod des Langzeitbürgermeisters

Landeshauptmann Thomas Stelzer gratulierte dem Neo-Bürgermeister Gerald Nußbichler, der auf den dienstältesten Bürgermeister Oberösterreichs folgt.

St. Georgen bei Grieskirchen. Die Neuwahl war notwendig geworden, nachdem Bürgermeister Karl Furthmair (ÖVP) mit 64 Jahren inach 33 Jahren im Amt m Juli verstorben war. Die 1.300 Einwohner von St. Georgen bei Grieskirchen haben am 9. November einen neuen Bürgermeister gewählt: Als Sieger ging dabei der bisherige Vize-Amtsträger Gerald Nußbichler (ÖVP) hervor.

Er setzte sich mit einer klaren Mehrheit von 83 Prozent gegen den FPÖ-Kandidaten Raimund Doppler durch.