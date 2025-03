nextcomic-Festival in Linz feiert Fußballikone Köglberger

Mit dem Comic-Roman "Köglberger. Vom Besatzungskind zur Fußballikone" wird an die Linzer Sportlegende erinnert.

Linz. Was macht uns stark? Vielleicht die Superpower Resilienz? Dieser Frage geht das diesjährige nextcomic-Festival nach. Von 21 bis 28. März präsentiert nextcomic insgesamt 33 Ausstellungen in Linz, Traun und Steyr von mehr als 200 Artists. Mit dabei sind österreichische Künstler und Künstlerinnen wie Franz Suess (2024 Comicpreis der Berthold Leibinger Stiftung), Regina Hofer (2024 Österreichischer Kunstpreis Outstanding Artist Award) und der mehrfach prämierte Künstler Leopold Maurer. Es wird eine Graphic Novel über den ehemaligen ÖFB-Teamkapitän Helmut Köglberger präsentiert - das Buch kann man auch in der Buchhandlung Alex am Hauptplatz kaufen.

Im Festival-Zentrum erstrecken sich bis 24. März im Festivalzentrum im Ursulinenhof nationale und internationale Comic-Positionen über drei Stockwerke. Für die Kleinsten gibt es in der Grottenbahn am Pöstlingberg , neben den Zergerln und Märchenfiguren, das Buch "Die kleine Hummel Bommel" zu entdecken. Maite Kelly (Kelly Family) ist nicht nur eine der Erfinderinnen des "Hummelversums" von ihr stammen auch die dazugehörenden Songs.

Neben den Ausstellungseröffnungen werden ein Screening im Moviemento, ein Talk in der Stadtbibliothek im Wissensturm, ein Deep Space-Event im Ars Electronica, eine szenische Lesung im Theater Phönix, Führungen durch die Ausstellungen im Festivalzentrum und am Lily-Reneé-Hof der Kunstuniversität Linz, ein Drink & Draw und Konzerte geboten. Der Eintritt ist beim Festival frei.