Ein 37-jähriger Autolenker ist am Dienstag in Kronstorf (Bezirk Linz-Land) bei einer Frontalkollision mit einem Lkw getötet worden.

Sein Auto war über einen Wildzaun in eine Wiese katapultiert worden. Der Finne, der nicht angeschnallt war, wurde aus dem Auto geschleudert und so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb.