Mann ist von Deutschland nach OÖ geflogen.

In Schildorn (Bezirk Ried im Innkreis) ist Sonntagnachmittag ein Pilot mit seinem Ultraleichtflugzeug notgelandet. Der Mann, der in der Nähe von München startet ist, blieb unverletzt. Nachdem über Schildorn der Motor ausgefallen ist, gelang dem Piloten gelang die Notlandung auf einem Feld. Am Nachmittag hat ein Mechaniker den Motor wieder repariert.