Oberösterreich bekommt ersten BILLA Corso in Linz

Der Markt lässt sich auch von 45 Produzenten aus der Region beliefern.

Linz. Der ältester Standort von BILLA in Oberösterreich in der Linzer Landstraße 44 wurde in acht Monaten Umbauzeit zum modernen, genussvollen BILLA Corso umgestaltet. Ab sofort bieten über 1.500 m2 Verkaufsfläche Platz für beliebtes Corso-Sortiment sowie umfassende Produktvielfalt für den täglichen Einkauf. Feinkost, Fleisch-, Fisch- und Käse-Spezialitäten in Bedienung sowie über 100 verschiedene Brot- und Gebäcksorten stehen zur Auswahl. Es werden 650 verschiedenen Weinen und 320 Spirituosen angeboten. Optisch sorgen pistaziengrüne Akzente, Art Deco Elemente und Wiener Geflecht für eine stilvolle Atmosphäre.

BILLA Vorstand Harald Mießner: „Vor mehr als 60 Jahren haben wir mit der Eröffnung des ersten BILLA Marktes in der Linzer Landstraße den Grundstein für Oberösterreich als einen für uns bedeutenden Wirtschaftsstandort gelegt. Heute zählen wir 157 BILLA Standorte in Oberösterreich, davon 31 in Linz. Es freut uns sehr, unser Angebot um den ersten BILLA Corso zu erweitern." 43 Arbeitsplätze wurden neu geschaffen.