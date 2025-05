Oberösterreich plant höhere Abgaben auf Glücksspiel

Oberösterreich will die Abgabe für Glücksspielgeräte erhöhen. Gemeinden könnten profitieren, doch es gibt auch Kritik.

Oberösterreich plant höhere Abgaben auf Wettterminals und Spielautomaten. Laut einem neuen Gesetzesentwurf könnten Gemeinden wie Linz oder Wels künftig deutlich mehr einnehmen. In Linz wären rund 250.000 Euro pro Jahr möglich, in Wels etwa 15.000 Euro pro Monat. Zustimmung kommt von der SPÖ, die damit Suchtprävention finanzieren will. Die Grünen fordern jedoch strengere Kontrollen zum Schutz der Spieler. Mehr Geld für Gemeinden ist gut, würde aber nicht ausreichen, sagen sie. Ziel der Novelle ist auch, Glücksspielkonzerne stärker zu beteiligen. Ob das Gesetz kommt, entscheidet sich nach der Begutachtung im Juni.

