Oberösterreich stärkt Eigenständigkeit in der Sozialhilfe

Oberösterreich geht neue Wege in der Sozialhilfe: Mit gezielten Maßnahmen soll die Reintegration arbeitsfähiger Langzeitbezieher in den Arbeitsmarkt gelingen.

"Soziale Sicherheit entsteht nicht durch Dauerhilfe, sondern durch echte Einbeziehung in die Gesellschaft", sagt Sozial-Landesrat Christian Dörfel. Mit dem neuen Projekt "Sozialhilfe und Beschäftigung" in Kooperation mit dem AMS und dem Städte- und Gemeindebund will Oberösterreich arbeitsfähige Langzeitbezieher durch Vermittlungspotenziale, ein individuelles Case Management, Qualifizierung und klare Sanktionen wieder in Arbeit bringen. Ziel ist es, Eigenständigkeit und soziale Sicherheit zu fördern und die Sozialhilfe als temporäre Hilfe in Notlagen zu stärken – nicht als dauerhaftes Lebensmodell.