Oberösterreichs größte Polizeiinspektion in Linz eröffnet

Die Leitung hat die einst erste Postenkommandantin in Oberösterreich.

Linz. Oberösterreichs größte Polizeiinspektion Linz-Landhaus ist am Mittwoch im Beisein von Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) am neuen Standort in der Promenade 33 wiedereröffnet worden. Der modernisierte, dreistöckige Stützpunkt bietet Platz für 62 Polizisten und ersetzt die veralteten Räumlichkeiten in der Theatergasse. Doris Spitzer-Neumann leitet den Posten.

"Eine professionelle, moderne Polizei braucht auch eine moderne, zeitgemäße, dem Stand der Technik entsprechende Infrastruktur. In der neuen Inspektion ist das nun gegeben", sagt LHThomas Stelzer (ÖVP).

Die Landespolizeidirektion Oberösterreich verzeichnet mit rund 4.500 Bediensteten einen Höchststand. Zuletzt wurden 84 neue Polizeischüler aufgenommen. Der Frauenanteil in der Polizeischule liegt bei rund 43 Prozent.