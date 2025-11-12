Alles zu oe24VIP
Großanlage am Landesdienstleistungszentrum.
100.000 Euro gespart

Oberösterreichs Landesgebäude werden zu Kraftwerken der Zukunft

12.11.25, 12:51
Das Land OÖ treibt die Energiewende voran – mit einer neuen Photovoltaik-Großanlage in Linz. 

OÖ. Oberösterreich setzt seine Photovoltaik-Offensive konsequent fort: Am Landesdienstleistungszentrum (LDZ) in Linz entsteht bis Ende 2025 eine neue Großanlage mit 481 kWp Leistung. Sie soll jährlich rund 490.000 kWh Strom erzeugen – genug für 150 Haushalte – und spart etwa 100.000 Euro Energiekosten pro Jahr.

Die Investition beträgt rund 750.000 Euro. Landeshauptmann Thomas Stelzer sagte am Dienstag: „Wir machen unsere Landesgebäude zu Kraftwerken und leisten so einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz.“ Bis 2030 sollen 15.000 kWp auf Landesgebäuden installiert sein – genug für 4.300 Haushalte.

