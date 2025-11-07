Alles zu oe24VIP
Neuer Oberwirt-Pächter auf der Terrasse mit Blick über Linz
© Stadt Linz

Linz St. Magdalena

Oberwirt soll im Mai 2026 wieder eröffnen

07.11.25, 09:40
Teilen

"Unser Ziel ist es, den Oberwirt wieder als lebendigen Ort der Begegnung zu etablieren", heißt es seitens der Stadt Linz. 

Linz. Der traditionsreiche Oberwirt in St. Magdalena startet in eine neue Zukunft: Mit Harald Deutsch, bisher Wirt in der Brückmühle in Pregarten, übernimmt ein erfahrener Gastronom das beliebte Linzer Ausflugslokal. Der Oberwirt soll im Mai 2026 wieder eröffnen – mit frischem Wind, aber treu zur gemütlichen Wirtshaus-Tradition.

“Es ist mir ein großes Anliegen, die Wirtshauskultur im Oberwirt wieder zum Leben zu erwecken. Traditionelle Gerichte und bodenständige Küche sollen dabei eine zentrale Rolle spielen. Gastlichkeit soll im Oberwirt großgeschrieben werden”, freut sich Deutsch. 

Der Oberwirt zählt zu den schönsten gastronomischen Standorten im Eigentum der Stadt Linz. Mit seinem urigen Ambiente, dem einladenden Gastgarten und dem beeindruckenden Ausblick über Linz wurde jetzt jahrelang das Potenzial nicht wirtschaftlich erfolgreich genutzt. 

Ein besonderer Fokus liegt auf der Verbindung von Gastronomie und Kultur: Der Musikverein St. Magdalena wird weiterhin seine Proben im Oberwirt abhalten. Das Untergeschoss wird dafür zu einem modernen Proberaum umgebaut. Gestern fand dort ein erfolgreicher Akustik-Test für den Einbau von Schallschutzmaßnahmen und Decken statt – ein wichtiger Schritt, um optimale Bedingungen für die Musiker  zu schaffen.Die neue Vizebürgermeisterin Merima Zukan (SPÖ): “Der Oberwirt ist ein echtes Schmuckstück im Besitz der Stadt Linz. Ich bin überzeugt, dass mit Harald Deutsch als Pächter ein neuer, vielversprechender Abschnitt beginnt. Und mit dem Musikverein St. Magdalena bleibt der Oberwirt nicht nur ein gastronomischer, sondern auch ein kultureller Treffpunkt im Stadtteil. Unser Ziel ist es, den Oberwirt wieder als lebendigen Ort der Begegnung zu etablieren – dort, wo Tradition auf Zukunft, Kulinarik und Kultur trifft. ”

