20 Hooligans überfallen zwei Pkw-Lenker brutal

Eine Gruppe von offensichtlich radikalen Anhängern eines polnischen Fußballvereins hat in der Steiermark ein kroatisches Auto zum Anhalten gezwungen und mit Baseballschlägern beschädigt. Die Verdächtigen raubten den beiden Pkw-Insassen Bargeld.

Steiermark. Auf der A9 bei Premstätten (Bezirk Graz-Umgebung) kam es am Donnerstagabend zu einem brutalen Überfall: Eine Gruppe polnischer Fußball-Hooligans soll ein kroatisches Auto gestoppt, beschädigt und die Insassen beraubt haben. Laut Polizei zwangen die Verdächtigen den Pkw gegen 23 Uhr zum Anhalten und attackierten ihn anschließend mit Baseballschlägern. Die beiden kroatischen Insassen im Fahrzeug wurden verletzt und ins Krankenhaus gebracht.

Die Täter stahlen mehrere Tausend Euro Bargeld und flohen in Richtung Norden. Eine großangelegte Fahndung wurde sofort eingeleitet. Polizeistreifen konnten die mutmaßlichen Täter wenig später auf der A2 bei Arnwiesen (Bezirk Weiz) stoppen. Insgesamt wurden 20 Personen festgenommen und ins Polizeianhaltezentrum Graz gebracht.

Die Ermittlungen führt das Landeskriminalamt Steiermark.