Brutale Attacke: Holland-Hooligans zerstören Bus

Wieder einmal kam es im Rahmen eines Fußballspiels zu unschönen Szenen abseits des Stadions.

Red Bull Salzburg feierte am Donnerstag einen souveränen 2:0-Sieg gegen die Go Ahead Eagles aus den Niederlanden. 3.000 Schlachtenbummler fanden den Weg aus Holland in die Mozartstadt. Während es vor der Partie ruhig blieb, eskalierte die Situation nach dem Schlusspfiff.

Manchem sogenannten Fan dürfte die Pleite in der Europa League nicht so gefallen haben. Denn am Weg in die Stadt drehte eine kleine Gruppe Hooligans durch. Im Bus, der sie eigentlich transportieren sollte, randalierten sie wie wild, wie Fahrgast MIchel G., der ebenfalls ein mitgereister, aber friedlicher Fan war, berichtet.

© vogl-perspektive.at

© vogl-perspektive.at

Polizei nimmt Randalierer fest

Die komplette Inneneinrichtung wurde zerstört und die Unruhestifter machten sich auch an die Druckventile bei den Türen. Dadurch konnte der Bus auch nicht mehr weiterfahren. Die Polizei konnte eingreifen und mehrere Randalierer festnehmen.

© vogl-perspektive.at

"Das ist nicht normal. Ich hatte zwar keine Angst, weil sie mir sowieso nichts machen. Aber das hat nichts mit Fußball zu tun. Sie haben sich aufgeführt, wie die Wilden", schildert Michel G. im Gespräch weiter. Im Anschluss wurde die Salzburger Innenstadt von der Exekutive rigoros abgesichert, um weitere Vorkommnisse zu verhindern. Was, wie ein ruhiger Fußballabend begann, wurde nach Spielende dann traurigerweise doch noch ernst.