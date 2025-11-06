Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Salzburg
Holland-Hooligans
© vogl-perspektive.at

In Salzburg

Brutale Attacke: Holland-Hooligans zerstören Bus

06.11.25, 23:39
Teilen

Wieder einmal kam es im Rahmen eines Fußballspiels zu unschönen Szenen abseits des Stadions.

Red Bull Salzburg feierte am Donnerstag einen souveränen 2:0-Sieg gegen die Go Ahead Eagles aus den Niederlanden. 3.000 Schlachtenbummler fanden den Weg aus Holland in die Mozartstadt. Während es vor der Partie ruhig blieb, eskalierte die Situation nach dem Schlusspfiff.

Manchem sogenannten Fan dürfte die Pleite in der Europa League nicht so gefallen haben. Denn am Weg in die Stadt drehte eine kleine Gruppe Hooligans durch. Im Bus, der sie eigentlich transportieren sollte, randalierten sie wie wild, wie Fahrgast MIchel G., der ebenfalls ein mitgereister, aber friedlicher Fan war, berichtet.

Go Ahead Eagles Salzburg Bus
© vogl-perspektive.at

Go Ahead Eagles Salzburg Bus
© vogl-perspektive.at

Polizei nimmt Randalierer fest

Die komplette Inneneinrichtung wurde zerstört und die Unruhestifter machten sich auch an die Druckventile bei den Türen. Dadurch konnte der Bus auch nicht mehr weiterfahren. Die Polizei konnte eingreifen und mehrere Randalierer festnehmen.

Go Ahead Eagles Salzburg Bus
© vogl-perspektive.at

"Das ist nicht normal. Ich hatte zwar keine Angst, weil sie mir sowieso nichts machen. Aber das hat nichts mit Fußball zu tun. Sie haben sich aufgeführt, wie die Wilden", schildert Michel G. im Gespräch weiter. Im Anschluss wurde die Salzburger Innenstadt von der Exekutive rigoros abgesichert, um weitere Vorkommnisse zu verhindern. Was, wie ein ruhiger Fußballabend begann, wurde nach Spielende dann traurigerweise doch noch ernst.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden