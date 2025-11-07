Alles zu oe24VIP
Linz–Frankfurt Flugstrecke kann nun ausgeschrieben werden

07.11.25, 09:32 | Aktualisiert: 07.11.25, 10:41
Für Oberösterreich als Wirtschafts- und Exportbundesland Nr. 1 ist die bestmögliche Anbindung an das Drehkreuz Frankfurt immens wichtig. 

Linz. Die Europäische Kommission hat der geplanten „Public Service Obligation“ (PSO) für die Flugverbindung Linz–Frankfurt zugestimmt. Im nächsten Schritt erfolgt nun die europaweite Ausschreibung der PSO-Strecke durch das Land OÖ. Jenes Luftfahrtunternehmen, das als Bestbieter aus diesem Verfahren hervorgeht, soll wieder regelmäßige Flüge zwischen Linz und Frankfurt anbieten. „Die Entscheidung aus Brüssel ist ein wichtiges Signal für Oberösterreich. Die Europäische Kommission bestätigt damit, dass der Flughafen Linz eine unverzichtbare Infrastruktur für unseren Export-, Industrie- und Tourismusstandort ist. Diese Anbindung an ein internationales Drehkreuz ist für viele Betriebe in unserem Bundesland essenziell“, betont Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP).

"Unser Ziel ist es, eine verlässliche und langfristige Lösung für die Anbindung Oberösterreichs an das internationale Luftverkehrsnetz sicherzustellen. Verläuft die Ausschreibung nach Plan, können Geschäftsreisende sowie Touristinnen und Touristen wieder direkt von Linz über Frankfurt in die ganze Welt fliegen. Es liegt dann an der heimischen Wirtschaft, diese Chance aktiv zu nutzen und möglichst viele Flüge zu buchen, denn nur wenn die Verbindung auch stark nachgefragt wird, kann sie langfristig gesichert werden“, erklärt Wirtschafts-Landesrat und Aufsichtsratsvorsitzender des Flughafens Linz, Markus Achleitner (ÖVP).

