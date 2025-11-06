ÖVP liegt laut eigener Umfrage vor der FPÖ auf Platz 1

Bei der Sonntagsfrage wird ermittelt, welches Ergebnis eine Partei erreichen würde, wenn bereits am nächsten Sonntag Wahlen stattfinden würden.

OÖ. Nun eröffnet auch die ÖVP den Wahlkampf in Hinblick auf die Landtagswahl 2027. Laut einer von der ÖVP Oberösterreich in Auftrag gegebenen Umfrage liegt die Partei weiterhin vor dem Regierungspartner FPÖ. Bundesweite Umfragen sahen die Blauen zuletzt eindeutig auf Platz 1.

In der aktuellen Sonntagsfrage zeigt die Umfrage des Meinungsforschungsinstituts IMAS folgendes Bild:

ÖVP: 32 bis 34 Prozent (2021: 37,6 %)

FPÖ: 26 bis 28 Prozent (19,8 %)

SPÖ: 17 bis 19 Prozent (18,6 %)

Grüne: 14 bis 16 Prozent (12,3 %)

Neos: 4 bis 6 Prozent (4,2 %)

MFG: 0 bis 2 Prozent (6,2 %)

KPÖ: 0 bis 2 Prozent (0,8 %)

Die ÖVP würde demnach 3 bis 5 Prozent gegenüber dem Ergebnis 2021 verlieren. Die FPÖ könnte um 6 bis 8 Prozent zulegen. Die SPÖ würde ihr Ergebnis halten. Die Grünen könnten ihr Ergebnis um 2 bis 4 Prozent steigern, die Neos leicht zulegen. Laut Umfrage würden MFG und KPÖ den Einzug in den Landtag nicht schaffen.

© ÖVP

ÖVP-Landesparteisekretär Florian Hiegelsberger hat gegenüber meinbezirk.at analysiert: „Im Bund und in anderen Ländern sieht man: Regierende haben es in der aktuellen Zeit deutlich schwerer, das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger zu gewinnen. Die verlässliche und stabile Führung der Oö. Landespolitik unter Landeshauptmann Thomas Stelzer ist ein Gegenmodell."