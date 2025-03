OÖ mit Mega-Anstieg bei Arbeitslosen

Besonders betroffen: Handel und Produktion.

Im Februar 2025 verzeichnete Oberösterreich mit 46.500 Arbeitslosen einen Anstieg von 19,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Damit hat das Bundesland den größten Zuwachs an Arbeitslosen in Österreich. Besonders betroffen sind die Bereiche Produktion und Handel, sowie der Bezirk Braunau mit einem Anstieg von 37,4 Prozent. Langzeitarbeitslosigkeit nimmt weiter zu, und das AMS erwartet einen Anstieg bei jungen Erwachsenen aufgrund auslaufender Ausbildungsangebote. Trotz der steigenden Arbeitslosenzahlen bleibt die Arbeitslosenquote in Oberösterreich mit 6,4 Prozent im Vergleich zu anderen Bundesländern relativ niedrig. Das AMS konzentriert sich auf die Stabilisierung der Langzeitarbeitslosigkeit und die Integration junger Menschen in den Arbeitsmarkt.

Lesen Sie auch



















Auto rast in Menschenmenge! Polizei mit Großaufgebot

Im deutschen Mannheim hat die Polizei die Bürgerinnen und Bürger dazu aufgerufen, wegen eines großen Polizeieinsatzes die Innenstadt zu meiden.

























Diese neuen Farbtrends machen Lust auf Frühling!

Farben bringen Lebendigkeit und Charakter ins Zuhause. Von mutigen Möbelstücken bis hin zu kunstvollen Akzenten – so sehen ausdrucksstarke Designs aus die Lust auf Schönwetter machen!

























Ampel legt los: Erster Arbeits-Ministerrat tagt am Mittwoch

Die neue Regierung aus ÖVP, SPÖ und NEOS ist unter Zeitdruck: Bereits am Mittwoch findet die erste richtige Ministerratssitzung statt, am Freitag gibt der neue Kanzler Christian Stocker seine Regierungserklärung ab.