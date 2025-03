OÖ sucht nach Tankstellenraub "Lady in black"

Die Polizei spricht von einem männlichen Täter, viele Facebook-User sehen jedoch eine Frau auf den Fahndungsfotos.

Linz. Am Mittwoch hat die Polizei die Fahndungsbilder zum Tankstellenraub vom 17. März um 20.20 Uhr im Linzer Franckviertel veröffentlicht. Eine Tankstellenangestellte unter Vorhalt der Pistole mit den Worten "Überfall, Geld her!" in oberösterreichischem Dialekt zur Herausgabe von Bargeldbeständen auf. Seitdem wird auf Facebook diskutiert, ob es sich nicht doch um eine weibliche Täterin handelt. Vor allem aufgrund der Augenbrauen tippen viele auf eine Frau. Der Angestellten wurde ein schwarzer Müllsack für die Beute entgegen gestreckt. Die 54-jährige Angestellte lehnte in schroffem Ton ab. In der Folge forderte der Täter, ebenfalls unter vorgehaltener Pistole, einen anwesenden Stammgast auf, nach hinten zu gehen. Die 54-Jährige nutzte die Gelegenheit, lief nach draußen und schrie um Hilfe, woraufhin der Täter ohne Beute die Flucht ergriff. Die Beteiligten erlitten keine Verletzungen, aber einen Schock. Die Fahndungsmaßnahmen verliefen erfolglos. Die Ermittlungen wurden vom Landeskriminalamt OÖ übernommen.

© Landeskriminalamt

Täterbeschreibung: schwarz gekleidet, mit Kapuze über dem Kopf, schwarze Sonnenbrille und mit schwarzem Schal über Mund und Nase maskiert. Auf den Fahndungsfotos kann man zudem Sportschuhe mit Streifen erkennen.

1.000 Euro Belohnung für Hinweise

Seitens der Wirtschaftskammer OÖ wurden für Hinweise, die zur Klärung der Straftat und Ausforschung des Täters führen, 1.000 Euro ausgelobt. Hinweise, welche auch vertraulich behandelt werden, können an das Landeskriminalamt OÖ unter 059133/40 3333 gerichtet werden.