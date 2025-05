Passantin (39) reißt flüchtenden Dieb vom Rad

Der 55-Jährige mutmaßliche Täter soll in Opferstöcke eingebrochen sein und eine Geldbörse gestohlen haben.

Steyr. Eine 39-Jährige hat am Dienstag in Steyr einen Mann gestoppt, der vor der Polizei flüchtete. Die Beamten wollten den 55-Jährigen um 17.05 Uhr in der Engen Gasse anhalten, aber er radelte davon. Die Passantin stellte sich dem Mann in den Weg und zog ihn vom Fahrrad. Er ist verdächtig, in Opferstöcke eingebrochen sowie eine Geldtasche gestohlen zu haben. Außerdem soll er Urkunden unterdrückt haben.

Der nicht Geständige wird angezeigt, berichtete die Polizei am Mittwoch.