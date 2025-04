Pensionistin fast in Traun ertrunken: Afghane rettete ihr Leben

Der Asylwerber Shoja S. (24) sprang der verzweifelten Frau sofort hinterher.

Eine 82-jährige Pensionistin aus Wels wäre am Donnerstag fast ertrunken! Bei einem Spaziergang an der Traun setzte sie sich auf ihren Rollator – doch plötzlich rollte die Gehhilfe weg und stürzte mit der Seniorin die Böschung hinab ins eiskalte Wasser. Bei nur 8 Grad Celsius.

Der 24-jähriger Afghane Shoja S., der gerade in der Nähe war, sprang sofort in die Traun und zog die verzweifelte Frau an Land. Während andere Spaziergänger den Notruf wählten, kümmerte sich der junge Held um die völlig durchgefrorene Seniorin. Ein wahres Wunder: Bis auf einen Schock blieb sie unverletzt!

Rollator weg – aber Leben gerettet

Die Seniorin wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Ihr Rollator blieb für immer in der Traun zurück. Die Polizei ist sich sicher: Ohne den mutigen Einsatz von Shoja S. hätte die Frau keine Überlebenschance gehabt. Ein echter Alltagsheld!