Pflasterspektakel lässt Linz den Alltag vergessen

Clowns müssen ihre Hüte festhalten: Am Freitag ist lebhafter Wind gemeldet.

Linz. Die Vielfalt der Straßenkunst: 108 internationale Solo-Künstler und Compagnien bringen von 17. bis 19. Juli die Besucher in der Linzer Innenstadt zum Lachen und Staunen.



"Das Pflasterspektakel ist weit mehr als ein Festival – es ist Ausdruck einer lebendigen Kulturstadt, die den öffentlichen Raum zum kreativen Begegnungsort macht. Künstlerisches Schaffen wird hier direkt erlebbar, mitten in unserer Innenstadt. Ich freue mich, dass Linz mit diesem einzigartigen Format erneut Maßstäbe setzt – auch als Anziehungspunkt für Gäste aus dem In- und Ausland.“, freut sich Kulturstadträtin Doris Lang-Mayerhofer (ÖVP).

Auch heuer laden zehn Spektakel-Oasen mit gemütlichen Sitzgelegenheiten wieder zum Verweilen ein . Die Shows beginnen jeweils zur vollen Stunde. Der Tageszeitplan entsteht – ganz im Sinne des Festivalgeists – spontan. Die Künstler wählen täglich am Vormittag ihre Auftrittsorte und -zeiten. Das aktuelle Programm ist ab Festivalbeginn (Donnerstag ab 16 Uhr, Freitag und Samstag ab 14 Uhr) sowohl an den Infopoints in gedruckter Form erhältlich als auch bereits zuvor online als Webansicht und PDF verfügbar.

Samba-Feeling im Landhauspark

Musik und Samba sind seit jeher fixer Bestandteil des Spektakels. Ein besonderes Highlight erwartet das Publikum mit den Gruppen Moruga Drum und Nexart Percussion. Eine mitreißende Samba Session ist am Samstag um 21 Uhr im Landhauspark angesagt.

© Stadt Linz

Mit dem Ausklang auf den Straßen verlagert sich das Geschehen in die Lokale. Donnerstag und Freitag um 23 Uhr und um Mitternacht treten Pflasterspektakel-Musikgruppen in der Stadtwerkstatt und im Kulturcafé Smaragd auf.

Beim Pflasterspektakel ist es Tradition, den Künstlern nicht nur Applaus, sondern auch eine Spende in den Hut zu geben.