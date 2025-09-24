Alles zu oe24VIP
Riesen Preisunterschiede in Werkstätten.

AK-Vergleich

Pickerl-Check: Preisunterschiede bis zu 44 Euro

24.09.25, 11:11
AK OÖ zeigt enorme Preisunterschiede bei Pickerl-Überprüfung und Werkstatt-Stundensätzen auf. 

OÖ. Die Arbeiterkammer Oberösterreich hat die Preise von 108 Kfz-Werkstätten verglichen – mit großen Unterschieden: Die Pickerl-Überprüfung kostet je nach Region zwischen 47,90 und 92,28 Euro. Auch bei den Stundensätzen klafft die Schere weit auseinander: Zwischen 75 und über 300 Euro pro Stunde müssen Kund*innen für Mechanikarbeiten zahlen.

Im Schnitt wurden die Preise im Vergleich zum Vorjahr um rund fünf Prozent erhöht. Die AK empfiehlt, vor der Reparatur einen Kostenvoranschlag einzuholen und bei Fehlersuchen eine Preisobergrenze festzulegen. Mitgliedschaft bei Autofahrerklubs wie ÖAMTC oder ARBÖ kann sich lohnen – hier sind Pickerl-Checks günstiger.

