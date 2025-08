Piratenfahrt mit Pommes-Belohnung

Ein Abenteuer auf dem Wasser: Kleine Piraten gehen am Attersee auf Schatzsuche – inklusive Belohnung.

Seewalchen. Ahoi, kleine Piraten! Am Sonntag, 10. August 2025, heißt es am Attersee wieder: Leinen los zur spannenden Schatzsuche! Kinder bis zehn Jahre können gemeinsam mit ihren Eltern (mindestens ein Elternteil muss mit an Bord sein) in einem Elektroboot für bis zu vier Personen den See erkunden. Mit Schatzkarte und Piratenausrüstung geht’s auf abenteuerliche Fahrt zum verborgenen Schatz. Zur Belohnung wartet an Land auf jeden kleinen Piraten eine Portion knuspriger Pommes.

Zwei Startzeiten stehen zur Wahl: 11:00 Uhr und 13:00 Uhr. Die Teilnahme kostet 75 Euro pro Boot, inklusive aller Extras wie Karte, Ausrüstung, Urkunde und Stärkung. Anmeldung unter: info@partybus.at. Nur bei Schönwetter!