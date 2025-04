Pkw crasht in Supermarkt - Lenker (26) eingeklemmt

Die Feuerwehr befreite den Verletzten mit hydraulischem Rettungsgerät, darunter Spreizer und Schere, aus dem Fahrzeug.

Oberösterreich. Am Ostersonntagmorgen kam es auf der B145 in Bad Goisern zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Ein Pkw war im Bereich eines Kreisverkehrs von der Straße abgekommen und frontal in einen Supermarkt geprallt. Durch den Aufprall wurde das Fahrzeug so stark beschädigt, dass der Fahrer im Wrack eingeklemmt wurde.

Die Feuerwehren Bad Goisern und St. Agatha leisteten aufwändige Rettungsarbeiten. Mit hydraulischem Rettungsgerät, darunter Spreizer und Schere, befreiten sie den Verletzten aus dem Fahrzeug. Anschließend wurde er vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Neben der Personenrettung mussten die Einsatzkräfte das Unfallfahrzeug bergen und die Straße von ausgelaufenen Betriebsstoffen reinigen. Am Supermarkt entstand erheblicher Sachschaden, darunter eine zerstörte Glasfassade, die provisorisch gesichert werden musste. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.