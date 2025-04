50 Meter abgestürzt: Traktorfahrer bei Unfall getötet

Ein tödlicher Verkehrsunfall hat sich am Freitagabend im niederösterreichischen Trattenbach ereignet.

Ein 67-Jähriger aus dem Bezirk Neunkirchen lenkte einen Traktor auf der L 175 aus Kirchberg am Wechsel kommend in Richtung Steiermark durch das Gemeindegebiet. Er kam aus unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und stürzte etwa 50 Meter über eine stark abfallende Böschung, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Der Mann wurde aus dem Fahrzeug geschleudert und unter dem Traktor eingeklemmt. Er erlitt dabei tödliche Verletzungen.