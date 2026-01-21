Poxrucker Sisters holen ihr gefeiertes Konzertformat #weare ins Musiktheater

Es präsentiert starke Stimmen, starke Frauen und steht für Gleichberechtigung und inspirierende Begegnungen.

Linz. Am 1. März 2026 holen die Poxrucker Sisters erstmals das gefeierte Konzertformat #weare ins Musiktheater – zur Einstimmung auf den Weltfrauentag.

Bereits zum vierten Mal laden sie als Gastgeberinnen zu einem besonderen Abend, der ausschließlich Frauenacts auf die Bühne bringt. Unter dem Motto „Laut im Dialekt“ erwartet das Publikum ein Konzert voller Energie, Emotion und Inspiration: kraftvolle Stimmen, berührende Texte und Musik, die verbindet und bestärkt.

Mit dabei: das Ausnahmetalent Anna Buchegger, die oberösterreichische Newcomerin Shinade, die Visionärin und Macherin Die Mayerin, Musikkabaret zwischen Wienerlied und Pop von den Duetten und natürlich die Poxrucker Sisters selbst. Für besondere szenische Akzente sorgt das Linzer Ensemble Das Schauwerk, wortgewandt durch den Abend begleitet Sabine Kronberger.